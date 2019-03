Amerikaanse handelskamer: “Stop importheffingen staal en aluminium”

De Amerikaanse Chamber of Commerce – een private evenknie van de Nederlandse Kamer van Koophandel, en tevens ‘s werelds grootste belangenvereniging van het bedrijfsleven – roept de Amerikaanse regering op om de vorig jaar uitgevaardigde importheffingen op staal en aluminium weer op te heffen. “Het is tijd om te erkennen dat de Section 232-tarieven hun beoogde doel van Chinese overcapaciteit hebben gemist…. Het is tijd om de schade nu te stoppen”, zo schijft de Chamber in een tweet.

In een begeleidend schrijven komt de vice-voorzitter van de handelskamer tot de conclusie dat de importmaatregelen die Trump vorig jaar uitvaardigde, China geen pijn doen, terwijl onschuldige handelspartners wel getroffen zijn. “Ze missen hun doel, stop ermee,” luidt zijn advies.

It’s time to recognize that the Section 232 tariffs have missed their intended target of Chinese overcapacity and instead hit innocent bystanders in Canada and Mexico as well as U.S. workers, farmers, and ranchers. It’s time to stop the damage now. https://t.co/r0egylfL72

— U.S. Chamber (@USChamber) March 6, 2019