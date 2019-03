Vertrouwen producenten metaal in maart flink hoger

Het producentenvertrouwen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie is in maart flink gestegen ten opzichte van een maand eerder. Het vertrouwen ging van 4,9 in februari naar 11,1 in maart 2019, maakt het CBS bekend. Met deze waarde doet de metaal het bovengemiddeld goed vergeleken met andere sectoren. Gemeten over de hele Nederlandse industrie bleef vertrouwen nagenoeg gelijk (van 6,3 in februari naar 6,1 in maart).

Vertrouwen Duitse ondernemers daalt verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds maart 2016. De producenten zijn negatiever over de verwachte bedrijvigheid en minder positief over de huidige situatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in januari met bijna 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Afzetprijzen

Het CBS maakte vandaag tevens de nieuwe afzetprijzenindex bekend. De afzetprijzen van de metaalproductenindustrie waren in februari 1,6 procent hoger dan in februari 2018, die van de basismetaal daalden met 1,5. Daarmee presteren beide sectoren minder dan het gemiddelde van de hele industrie: de afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari namelijk 2,1 procent hoger.