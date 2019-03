‘s Werelds grootste aluminiumproducenten: Chalco stoot Rusal van tweede plek

Het Chinese Chalco (volledige naam: Aluminum Corporation of China Limited) is gegroeid tot het op één na grootste aluminium

producerende bedrijf ter wereld. Deze plek werd tot nu toe bezet door het Russische Rusal, dat nu daalt naar de derde plaats. Dit bericht valt vandaag te lezen op Reuters. Dat Chalco flink aan de weg timmert is niet onbekend. Het Chinese aluminiumconglomeraat haalde afgelopen jaren regelmatig het nieuws doordat het grote mijnbouwconcessies binnenhaalde, bijvoorbeeld in het Afrikaanse Guinee.

Volgens Reuters produceerde Chalco vorig jaar 4,7 miljoen ton, tegenover 3,8 van Rusal. Daarmee degradeerde Chalco Rusal naar de derde plek op de lijst van grootste aluminiumproducenten. Tot 2015 was Rusal de grootste, maar in dat jaar werd het van de troon gestoten door de eveneens Chinese Hongqiao Group.