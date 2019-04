Experts verwachten grote tekorten aan koper

Er worden op dit moment een aantal grote nieuwe kopermijn-locaties ontwikkeld. Naar verwachting zullen deze in 2023 1 miljoen ton aan extra koper produceren, maar dat zal niet voldoende zijn om het verwachte verschil tussen vraag en aanbod in de komende jaren volledig te dichten. Analisten en bestuurders kwamen deze week samen in Santiago voor de Cesco conferentie. Volgens Bloomberg was het dreigende tekort het gesprek van de dag. Experts noemen het tekort een zeer belangrijke indicator van de marktprijs voor semi-verwerkt kopererts. Bedrijven die handelen in koper krijgen te maken met de meest krappe markt qua aanbod in meer dan vijf jaar. Banken en de makelaars zoals Morgan Stanley en Macquarie Group Ltd. verwachten dat de waarde van het metaal flink zal stijgen.

“Wij zien een klassieke middelcyclus,” stelt Colin Hamilton, leidende redacteur voor goederen bij BMO Capital Markets. “Geen enkel bedrijf heeft voldoende koper, juist nu het nodig is. En er staan flink wat projecten op de planning in 2022-2023 waarvoor we misschien zelfs naar een vervangend product moeten gaan zoeken.”

Anglo American Plc is begonnen met de bouw van de Quellaveco mijn in Peru, die in 2022 in productie zal zijn. Teck Resources Ltd. heeft aangekondigd dat de uitbreiding van de Quebrada Blanca mijn in Chili in 2021 van start zal gaan. De twee megaprojecten voegen zich bij de Cobre Panama-mijn van First Quantum Metals Ltd., die dit jaar is gaan produceren. Als gevolg hiervan heeft de CRU Group, die de belangrijkste conferentie tijdens de Cesco-week organiseert, haar tekortprognose verlaagd en verwacht nu dat de markt dit jaar en volgend jaar een klein overschot zal vertonen. Wel voorspellen de onderzoekers een tekort aan koper van 270.000 ton rond 2023.