Digitalisering? Geen tijd voor!

Maar liefst 80 procent van de Nederlandse MKB’ers slaagt er onvoldoende in om hun bedrijfsprocessen te digitaliseren. Onder meer gebrek aan tijd en financiële middelen zorgen ervoor dat MKB’ers veel digitaliseringskansen laten liggen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat vandaag verscheen. Voor het onderzoek werden ook door kleine bedrijven uit de industrie bevraagd.

De drie grootste drempels voor het doorvoeren van de benodigde digitalisering zijn gebrek aan tijd (42%), financiële middelen (32%) en capaciteit (30%). Daarnaast maken MKB’ers zich zorgen over de benodigde kennis, competenties van medewerkers en het ontbreken van een IT-afdeling. MKB-ondernemingen hebben vooral behoefte aan inzicht in de kosten versus het rendement dat de digitalisering gaat opleveren (16,1%). Ook willen ze graag extra handjes bij het toepassen van digitale oplossingen (12,3%) en advies van een externe partij over de te zetten stappen (11,6%).

Belang van digitaliseren

Hoewel MKB’ers drempels ervaren om te gaan digitaliseren, onderschrijft 82,6 procent van de ondervraagden wél het belang ervan. De voornaamste redenen om te digitaliseren zijn efficiënter werken, het verlichten van administratieve lasten en het centraliseren van informatie. Opvallend is dat ondernemers vooral investeren in het digitaliseren van administratie. Momenteel worden met name facturen (84%) en personeelsadministratie (72%) gedigitaliseerd. Dat wijst erop dat de kansen van digitalisering onvoldoende worden benut. 43 procent van de MKB’ers heeft bijvoorbeeld nog niet geïnvesteerd in de cloud, terwijl dit een veilige en toekomstbestendige manier van digitaliseren is. Ook het digitaliseren van het documentenarchief staat niet hoog op de agenda: slechts 22 procent is van plan dit op korte termijn aan te pakken.