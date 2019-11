De stand van zaken in de metaalindustrie: meningen van de LME Week

Vandaag is de laatste dag van de LME Week: de jaarlijkse bijeenkomst van de wereldwijde metaalindustrie in Londen, georganiseerd door de London Metal Exchange. Vertegenwoordigers uit de hele supply-chain komen bijeen om de huidige trends op de metaalmarkten te bespreken. Zo’n week levert natuurlijk de nodige analyses op. Van de nikkelprijs tot de Brexit en van CO2-uitstoot tot het gedonder tussen Trump en China. Allerlei onderwerpen stonden op de agenda. Metaalkrant verzamelde een aantal inzichten en analyses.

Koper

De uitzichten voor de kopermarkt zijn “zeer positief op de korte, middellange en lange termijn,” zei Javier Targhetta, salesdirecteur van de kopermijnbouw-gigant Freeport-McMoRan. In een interview tijdens LME betoogde Targhetta dat nieuwe aanbodbeperkingen en de gunstige vraagvooruitzichten een goed vooruitzicht geven. De handelsoorlog tussen de V.S. en China heeft de prijzen wel gedrukt, maar als er een deal wordt gesloten tussen de VS zal de markt flink aantrekken, aldus Targhetta.

Targhetta staat niet alleen in zijn analyse. Koper is ook het populairste metaal onder investeerders. BMO Capital Markets deed onderzoek onder de bezoekers van de LME Week. Koper kreeg maar liefst 60% van de stemmen voor het metaal met de beste marktvooruitzichten, gevolgd door nikkel met 21%.

Nikkel

Dat nikkel het vertrouwen heeft van investeerders, valt ook terug te zien in een prijsontwikkelingsanalyse van hetzelfde BMO Capital Markets. Er is een tekort aan nikkel en de prijzen voor het tweede kwartaal van 2020 zullen naar verwachting gemiddeld 18% hoger liggen dan het huidige prijspunt. Op de langere termijn zal de prijs volgens deze analyse overigens wel weer wat dalen ten opzichte van nu.

Aluminium

Voor aluminium liggen in Europa kansen omdat plastic verpakkingen onder vuur liggen. De vraag naar aluminiumverpakkingen is al flink groeiende, aldus Emilio Braghi de Europese directeur van Novelis, ‘s werelds grootste producent van gewalste aluminiumproducten. De vraag naar aluminium zal verder worden aangejaagd door hogere verkoopcijfers van elektrisch aangedreven auto’s.

De kansen van aluminium in een vergroenende economie was vaker een thema op de LME Week. Constellium, een fabrikant van aluminium onderdelen, verhoogt zijn recyclingcapaciteit, om te voldoen aan de vraag naar materialen met een lagere koolstofuitstoot. Of het bedrijf veel investeringen in productielocatie’s Europa wil gaan doen is wel afhankelijk van de zwaarte van de emissieregels die zullen gaan gelden.

De metaalindustrie moet slimmer zijn en een grotere rol spelen bij het verminderen van haar CO2-voetafdruk in het komende decennium om in 2020 te gedijen. Dat vond Jean-Sebastien Jacques, CEO van Rio Tinto. Jacques liet aantekenen dat Rio Tinto, een belangrijke producent van zowel aluminium als ijzererts, al flinke stappen heeft gezet met haar groene aluminiummerk RenewAl.