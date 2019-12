Producentenvertrouwen metaal gedaald in november

Het producentenvertrouwen in de metaalindustrie is in november gedaald. Het vertrouwen ging van 1,2 in oktober naar -0,5 in november. Daarmee hebben in de metaal de pessimisten nu een lichte overhand. De cijfers in de metaal volgen de algehele daling in de industrie. Industriebreed ging het vertrouwen onder producenten van 3,6 in oktober naar 2,8 in november.

De ondernemers waren in november vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan in de voorgaande maand. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

In bijna alle bedrijfsklassen verslechterde het producentenvertrouwen. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren ook in november het meest optimistisch. In de transportmiddelenindustrie en nu dus ook in de metaalindustrie hadden pessimisten de overhand.

Vertrouwen Duitse ondernemers negatiever

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) was in november iets negatiever dan in oktober. Ze oordeelden negatiever over de huidige bedrijvigheid, maar minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie volgens Destatis kromp in september met 5 procent in vergelijking met een jaar eerder.