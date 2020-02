Aantal bedrijven metaalindustrie gestegen in 2019

Het aantal bedrijven in de metaalindustrie – basismetaal en metaalproducten samen – is afgelopen jaar gestegen. Waren er in het eerste kwartaal van 2019 nog 365 bedrijven actief in de basismetaal en 11.940 in de metaalproductenindustrie. Op dit moment is dat aantal gestegen naar respectievelijk 375 en 12.680. Een stijging van 750 bedrijven (6%).

De stijging past in een bredere trend. Dit blijkt uit een bericht van het CBS vandaag. Het statistiekbureau meldt dat in 2019 ruim 207 duizend bedrijven zijn opgericht. Dat zijn er 23 duizend meer dan in 2018. Het aantal oprichtingen in een jaar is nog nooit zo hoog geweest. Net als eerdere jaren kende de specialistische zakelijke dienstverlening de meeste oprichtingen, gevolgd door de handel en de bouw. Het aantal opheffingen was ook hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland. Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief.