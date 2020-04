Chinese aluminiumimport breekt records

In maart 2020 voerde China drie keer meer aluminium in, dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit de officiële douanegegevens die het land gisteren bekend maakte. De totale waarde van die aluminiumimport is het hoogste in zes jaar. De cijfers zijn bijzonder, want China is zelf veruit ‘s werelds grootste producent en exporteur van aluminium. Het land importeert zelden grote hoeveelheden van het metaal.

Volgens persbureau Reuters, is het niet direct duidelijk wat de oorzaak is van de enorme stijging. Het is mogelijk dat de ingezakte vraag in andere landen – door de corona-pandemie – houders van het metaal richting China drijft. De vraag in China herstelt zich, omdat de piek van coronacrisis er achter de rug is.