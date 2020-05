Rusal wil volgend jaar met CO2-neutraal aluminium komen

De Russische aluminiumproducent Rusal wil in 2021 met een CO2-vrij geproduceerd alumunium op de markt komen, aldus de Financial Times van vandaag. Volgens het Russisch bedrijf is er een sterk groeiende vraag naar een koolstofvrije variant van het metaal. De ambitie van de Russen betekent directe concurentie voor de joint venture van Rio Tinto, Alcoa en Apple, die ook werkt aan een groenere manier van massaproductie van aluminium. Metaalkrant schreef hier eerder over. Rusal is de grootste aluminiumproducent buiten China en is verantwoordelijk voor ongeveer 7 procent van het wereldwijde aanbod.

Bij de productie van aluminium wordt enorm veel stroom verbruikt. Het metaal wordt daarom wel een gestolde elektriciteit genoemd. In het smeltproces – al meer dan een eeuw oud – wordt een anode in een bad geplaatst dat aluminiumoxide en andere materialen bevat. Een sterke elektrische stroom wordt dan door het bad geleid om aluminium te produceren.

En in dat productieproces valt volgens verschillende mijners en producenten winst te behalen op weg naar ‘groen aluminium’. Zo valt er CO2-reductie te behalen door gebruik te maken van elektriciteit uit waterkracht (waar geen uitstoot bij plaats vindt). Maar er kan ook worden gekeken naar het ontwikkelen van een groenere manier om aluminiumoxide te verwerken, het belangrijkste ingrediënt voor het maken van het metaal. Volgens Rusal heeft een methode ontwikkeld die snel kan worden ingezet. “We zouden in staat moeten zijn om een commercieel product uit te rollen tegen 2021.”