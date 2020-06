ESEF gaat definitief niet door; exposanten krijgen aanbod

Vakbeurzen TechniShow en ESEF Maakindustrie gaan dit jaar niet door. De evenementen worden verplaatst naar maart 2022. Dat werd deze week bekend gemaakt. Al eerder werden ESEF en TechniShow uitgesteld van maart naar september dit jaar. De organisatie laat weten: “De coronacrisis zorgt ervoor dat de markt onder druk staat en dat bedrijven in de maakindustrie onzekere tijden beleven. Veel exposanten van de TechniShow 2020 en ESEF Maakindustrie hebben aangegeven het laten doorgaan van de TechniShow 2020 en ESEF Maakindustrie in september van dit jaar – in het licht van de huidige omstandigheden – niet wenselijk te vinden.

Met de kennis van nu is het nog niet duidelijk of de richtlijnen van de overheid wel de ruimte bieden om na 1 september aanstaande een groot event te organiseren. Omdat een dergelijke events een lange voorbereidingstijd nodig hebben en er veel onzekere factoren een rol spelen, is nu – in overleg met alle stakeholders – besloten de vakbeurzen te verplaatsen.”



Aanbod

Exposanten die een plek hadden gererveerd zijn verzekerd van een plek op de beurs in 2022. Wie dat niet wil, kan ook kiezen driekwart van het inschrijfgeld nu terug te krijgen. Floris de Zwart van Jaarbeurs: “We hebben echt gekeken hoe we het voor alle partijen zo goed mogelijk kunnen oplossen. Dit is een uitermate vervelende situatie waarin er al veel kosten zijn gemaakt. De accountmanagers zijn nu bezig alle klanten te benaderen; we krijgen positieve reacties, maar er zijn ook klanten die niet tevreden zijn.”

Metaalunie adviseert exposanten onder hun leden nu nog niet meteen op het aanbod van Jaarbeurs te reageren. Op de website van de belangenclub staat te lezen: “Op dit moment wordt er vanuit Metaalunie bekeken op welke manieren er met de nu ontstane situatie kan worden omgegaan. Wij adviseren u om contact op te nemen met Metaalunie voor advies en vooralsnog niet te reageren op de brief van Jaarbeurs.”