Laagste kopervoorraad in 13 jaar pusht prijs omhoog

De koperprijzen stegen gisteren flink, omdat de te verhandelbare voorraden in het systeem van de London Metal Exchange (LME) voor het eerst sinds 2007 onder de 100.000 ton uitkwamen. Daarnaast zorgde goedkeuring van een behandeling voor het coronavirusbehandeling in de Verenigde Staten voor economisch optimisme. Die resulteerde in een flink stijgende aandelenmarkt. De prijs voor koper steeg in het kielzog mee naar $6.559 per ton. Dit ligt dicht bij het de tweejarige toppunt van $6.707 dat vorige week werd gehaald.

Ook de herstellende vraag in China heeft prijzen omhoog gestuwd. Toch zijn er ook nog wel onzekerheden. De ING schreef vorige week dat China waarschijnlijk de belangrijkste aanjager van de koperprijs blijft, onder invloed van stimuleringsmaatregelen voor de economie van de regering aldaar. Maar de bank formuleert ook een aantal belangrijke bedreigingen. Zo kan een tweede golf coronabesmettingen zorgen voor nieuwe lockdowns en het opnieuw inzakken van de vraag. Ook politieke spanningen tussen – onder andere – Amerika en China kunnen zorgen voor prijsschommelingen.

