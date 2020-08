‘Lasten energietransitie kunnen niet alleen bij MKB worden gelegd’

Milieudefensie concludeerde deze week dat vooral het midden- en kleinbedrijf een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de industrie. Bedrijven als fietsfabrikanten of industriële bakkerijen betalen momenteel veel meer aan belasting dan de twaalf grootste industriebedrijven, stelt de organisatie op basis van informatie die is opgevraagd via de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Mkb’ers zijn op dit moment verantwoordelijk voor 80 procent van de verduurzaming in de industrie, dat stelt de NOS op basis van informatie van Milieudefensie. De twaalf grootverbruikers, zoals Shell en Tata Steel, betalen 20 procent. Toch zijn deze bedrijven volgens de milieuorganisatie samen goed voor meer dan 65 procent van de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie.

Grote bedrijfsstatus

“Minister Wiebes heeft gezegd dat grootverbruikers hun eigen broek moeten ophouden. Maar alles behalve dat gebeurt nu. Het grootbedrijf gebruikt 80 procent van het potje en vult het slechts voor 20 procent”, aldus Gerard Wyfker van Metaalunie. Den Haag lijkt volgens Wyfker het grootbedrijf met rust te willen laten vanwege de grote status die deze bedrijven genieten. “Burgers lijken ontzien te worden omdat zij ook gezien worden als stemmer. Het kan niet zo zijn dat alle lasten van de energietransitie dan maar bij het mkb worden neergelegd.”

De Metaalunie denkt dat de grote lobby van grote bedrijven ook meespeelt. “Ik verwijt het mezelf ook dat wij kennelijk niet goed in staat zijn geweest onze belangen beter te behartigen.” Er moet volgens Wyfker de komende tijd een pittige discussie worden gevoerd over het verdelen van de lasten van de energietransitie.