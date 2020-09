Gaan bedrijven nog wel op een beurs staan na de crisis?

Met de coronacrisis nog in volle gang, gaan veel vakbeurzen niet door. Maar is de animo voor beursdeelname onder industriële bedrijven nog wel even groot, als het ergste straks voorbij is? Niet als we de resulaten van een onderzoek in Duitsland moeten geloven. Daar zegt 39 procent van de industriële bedrijven die tot nu toe op beurzen heeft geëxposeerd, van plan te zijn hun deelname te verminderen. Slechts 2 procent is van plan om in de toekomst aan meer beurzen deel te nemen, 59 procent wil het aantal beursdeelnames niet veranderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het gerenomeerde Ifo-onderzoeksinstituut, bekend van de inkoopmanagersindex. Met name grotere bedrijven willen hun beursdeelnames inkrimpen. In het geval van bedrijven met meer dan 1000 werknemers is dat 47 procent, en tussen 500 en 1000 zelfs 49 procent. Volgens een woordvoerder van het Ifo is er nog steeds wel behoefte aan de mogelijkheid zich te presenteren aan de markt, maar is er ruimte voor innovatieve vormen. Daarbij noemen respondenten vaak een hybride vorm van beursdeelname, waarin de fysieke stand wordt gecombineerd met digitale, online presentatievormen.