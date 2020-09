Productie metaalproductenindustrie bijna 13 procent lager in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalproudctentindustrie was in juli 12,9 procent lager dan in juli 2019. De daling is is hoger dan in juni, maar lager dan in mei. Gekeken naar de gehele industrie – alle bedrijfsklassen samen – is de trend iets beter. Daar was de daling 5,8 procent; daarmee juist lager dan alle afgelopen maanden.

Producentenvertrouwen neemt opnieuw toe in augustus

In augustus waren industriƫle ondernemers voor de vierde maand op rij minder negatief. Ondernemers waren vooral minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Ook in Duitsland was het vertrouwen van de industriƫle producenten (Ifo-index) in augustus voor de vierde maand op rij minder negatief dan in de voorgaande maand. Zowel de stemming over de huidige bedrijvigheid als de verwachting over de komende maanden verbeterde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in juli met bijna 12 procent in vergelijking met een jaar eerder. De daling in juli is ook in Duitsland minder groot dan in de drie voorgaande maanden.