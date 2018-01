“Trump gaat maatregelen nemen tegen buitenlands metaal”

Volgens de Amerikaanse nieuwsorganisatie CNBC heeft de Amerikaanse president Trump een groot aantal aanbevelingen gekregen om op te treden tegen vermeende dumpingpraktijken van aluminium en staal uit Azië en Europa. Zijn handelsminister Wilbur Ross zou deze maatregelen hebben geadviseerd als toelichting op het onderzoeksrapport dat Trump heeft laten uitvoeren. Trump gaf zijn handelsministerie in april vorig jaar de opdracht om te kijken of de Amerikaanse industrie beschermd zouden kunnen tegen dumpingpraktijen van aluminium en staal uit onder meer Azië en de EU. Volgens insiders geeft het rapport meer dan voldoende aanleiding voor allerlei maatregelen, inclusief hoge importtarieven.

Zonnepanelen en wasmachines

Het nieuws van CNBC komt tegelijk met berichtgeving over importheffingen die Trump heeft ingevoerd tegen zonnepanelen en wasmachines uit andere landen. Deze afgekondigde maatregelen zijn tegen het zere been van zowel China en de EU. De Duitse minister Altmaier en zijn Zweedse collega Andersson hebben de recente Amerikaanse besluiten veroordeeld. Dat geldt ook voor China dat de handelsmaatregelen ‘misbruik van wetgeving‘ noemt en ‘tegen de afspraken’. Zuid Korea overweegt een klacht in te dienen tegen Amerika bij de Wereldhandelsorganisatie.

America First

Verschillende analisten laten aan Reuters weten dat zij vrezen dat de handelsmaatregelen tegen zonnepanelen en wasmachines een bewijs zijn dat Trump zijn America First-retoriek in beleid gaat omzetten. “De Amerikaanse regering heeft haar tijd genomen, maar is nu inderdaad bezig maatregelen uit te rollen die internationale handel beperken. Trump lost daarmee verkiezingsbeloftes in,” zegt Louis Kuijs, analist bij Oxford Economics. Kuijs voorspelt dat staal- en aluminiumimport de volgende doelen van het beleid zullen zijn.