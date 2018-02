Trump dreigt opnieuw met invoerbeperking op metalen

De Amerikaanse president Donald Trump stelde dinsdag dat hij een aantal opties overweegt om de invoer van staal en aluminium uit Europa en Azië aan te pakken. Reden hiervoor is dat deze volgens de president de Amerikaanse producenten schade toebrengen.

Trump uitte zijn kritiek – zijn sterkste signaal in maanden dat hij actie zal ondernemen om de invoer van de twee metalen te beperken – tijdens een ontmoeting met een groep senatoren van de Verenigde Staten in het Witte Huis. Een aantal wetgevers spoorden hem aan om doortastend op te treden om staal- en aluminiumfabrieken in hun staten te redden, maar anderen drongen aan op voorzichtigheid, hogere prijzen zouden fabrikanten die staal en aluminium verbruiken schaden.

“Waar we het over hebben, zijn tarieven en importquota’s,” zei Trump tegen de groep. “Als landen en fabrieken staal dumpen, betalen ze importtarieven, substantiële tarieven, wat betekent dat de Verenigde Staten echt veel geld zal verdienen.” Trump zei dat de staal- en aluminiumindustrie “gedecimeerd werden door dumpen” en sprak over de lege staalfabrieken die hij zag op zijn campagnepad in 2016. “Ik kijk er op twee verschillende manieren naar: ik wil de graag prijzen laag houden, maar ik wil ook zeker weten dat we een gezonde staal- en aluminiumindustrie hebben. Die is nodig voor nationale defensie,” aldus Trump.