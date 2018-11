Amerikanen willen stokje steken voor Huaweis Europese ambities

De Amerikaanse regering probeert Europese landen ertoe te bewegen het gebruik van apparatuur van het Chinese Huawei in hun land terug te dringen. Dit meldt de Wall Street Journal vandaag. Huawei is onder het grote publiek vooral bekend van hun smartphones, maar het bedrijf zet ook fors in op IoT (internet-of-things) en cloud computing voor de Industrie 4.0 in Europa.

Huawei wordt door de Amerikanen als een veiligheidsrisico gezien wegens connecties met de Chinese overheid. Er zou een gevaar bestaan dat data via Huaweis netwerken wordt doorgespeeld naar de Chinese overheid. Om die reden hebben Amerikaanse ambtenaren collega’s in onder meer Duitsland en ItaliĆ« gewezen op de cybersecurity risico’s die zouden kleven aan het gebruik van Huawei-apparatuur. Vanwege de Amerikaanse beschuldiging wordt het bedrijf door verschillende landen al restricties opgelegd. Zo is het in AustraliĆ« uitgesloten van het ontwikkelen van 5G-netwerken en mag het veel producten niet invoeren in Amerika.

Eerder dit jaar maakte Huawei bekend dat het grote plannen heeft in de Europese maakindustrie. De ict-leverancier gaat flink investeren in Europese labs voor Industrie 4.0-toepassingen en slimme productiemethoden (smart manufacturing). In die labs gaat de ict-leverancier samen met klanten op zoek naar nieuwe toepassingen die bijdragen aan de digitale transitie van de industrie.