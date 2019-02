Loopt Smart Industry nog meer vertraging op door eventueel verbod op Huawei?

De Europese Unie overweegt voorstellen die in feite neerkomen op een verbod op Huawei-apparatuur bij de aanleg van nieuwe 5G mobiele netwerken. 5G is het nieuwe razendsnelle mobiele internetnetwerk, dat als cruciaal wordt gezien bij het op grote schaal verwezenlijken van industriële toepassingen zoals het aansturen van fabrieksapparatuur op basis van real-time data van sensoren (Industrie 4.0) en het Internet-of-Things (IoT). Volgens persbureau Reuters overweegt de EU deze maatregelen uit vrees voor spionage door China. Huawei wordt als een veiligheidsrisico gezien wegens connecties met de Chinese overheid. Er zou een gevaar bestaan dat data via Huaweis netwerken wordt doorgespeeld naar China. Om die reden hebben ligt Huawei al onder vuur in bijvoorbeeld Japan, Australië en vooral de VS. Amerikaanse ambtenaren wezen eerder EU-collega’s op de cybersecurityrisico’s die zouden kleven aan het gebruik van Chinese telecom-apparatuur. De EU lijkt nu bevattelijk voor deze argumentatie.

5G belangrijk, maar Nederland loopt achter

De industrie zit met smart te wachten op het nieuwe 5G-netwerk. Vorig jaar riep FME de Tweede Kamer op tot snelle uitrol van 5G. Digitale connectiviteit is een basisvoorwaarde om de digitalisering van de industrie, Smart Industry, door te zetten, vindt de ondernemersorganisatie. Verschillende telecompartijen – zoals KPN en Vodafone – voeren op dit moment in Nederland tests uit met 5G, waar Huawei bij is betrokken; onder meer in de Rotterdamse haven en op het platteland van Groningen. En T-Mobile kondigde eerder al aan dat het de eerste telecomprovider wil zijn, die in Nederland 5G kan aanbieden. Saillant detail: in tegenstelling tot Vodafone en KPN leunt T-Mobile voor de uitrol van 5G volledig op Huawei-apparatuur.

In hoeverre het uitrollen van 5G-netwerken vertraging oploopt mocht het tot een verbod kopen, is onbekend. Nederland loopt – samen met Kroatië – sowieso al achter en daardoor dreigt de ambitie van de EU om op 30 juni 2020 een Europees dekkend 5G-netwerk te hebben in gevaar te komen. De EU heeft eind vorig jaar de Nederlandse regering aangespoord om vaart te maken met de voorbereidingen.