Het afgelopen jaar in 10 Metaalkrant-artikelen

De Top 2000. Het NOS Journaal Jaaroverzicht. Eind december is de periode van de lijstjes en overzichten. Metaalkrant doet daar graag aan mee. Een jaar aan economisch nieuws uit en voor de metaalsector geeft een mooi beeld van wat onze lezers bezighield. Met veel plezier presenteren we u: de Metaalkrant Top 10.

10. INDUSTRIEEL INKOOPMANAGERS ZETTEN DE CHINESE ECONOMIE OP KRIMP

Het is eind mei. Het sentiment van Chinese inkoopmanagers uit de industrie daalt voor het eerst onder 50-punten grens. Dit wijst op een inkrimping van de industriële activiteit in de op een na grootste economie ter wereld.

9. “DUITSLAND TECHNISCH GEZIEN AL IN RECESSIE”

Duitsland: wel of geen recessie? Het spant er lange tijd om dit jaar. En op dit moment lijkt het er op dat de economie van onze oosterburen aan de goede kant van de streep is gebleven. Dit artikel uit eind augustus voorspelde anders.

8. NYRSTAR IS GERED VAN ONDERGANG

Dat niet alleen de grote macro-economische gebeurtenissen de Metaalkrant-lezer interesseren blijkt wel uit de vele keren dat dit artikel – over de redding van de Belgische zink-producent Nyrstar met een vestiging in Budel – werd aangeklikt.

7. WAT ALS DE INKOOPMANAGER EEN MILLENNIAL IS?

Millenials – geboren tussen 1980 en 2000 – bestormen het werkveld. En ze veranderen de regels van het inkoopproces. Dit artikel uit juli laat zien hoe.

6. EUROPESE MAAKBEDRIJVEN NEMEN LEIDING IN IMPLEMENTATIE IOT

Het Internet of Things speelt in toenemende mate een rol van betekenis in de maakindustrie. En volgens een dit jaar gepubliceerd onderzoek loopt Europa voorop.

5. EUROPESE INKOOPMANAGERS ZIJN POSITIEVER DAN VERWACHT, MAAR DUITS SENTIMENT BAART ZORGEN

Begin dit jaar waren de inkoopmanagers in Europa positiever gestemd dan verwacht. Maar ook toen al baarde de Duitse economie zorgen. Misschien wel ten onrechte, bleek later.

4. “STIJGING KOPERPRIJS VOORSPELT GOEDE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN OP WERELDMARKT”

De koperprijs. Hij steeg fors in de eerste helft van dit jaar. Kreeg daarna een flinke knauw. En herstelde toch ook weer in de laatste maanden. Artikelen over metaalprijzen doen het vaak goed hier op Metaalkrant. Zo ook deze, waarin de stijgende koperprijs een indicatie werd genoemd voor een aanstaande handelsdeal tussen de VS en China. Die liet overigens nog even op zich wachten.

3. KOPERREUS VERWACHT VEEL VAN ELEKTRISCHE AUTO’S

Dag- en weekkoersen zijn interessant. Maar ook bespiegelingen over de middellange en lange termijn. Dit artikel uit die laatste categorie vertelt over hoe de steeds bredere adoptie van de elektrische auto voor positieve gevoelens zorgt bij de grote jongens uit de koperindustrie.

2. ALUMINIUMPRODUCTIE NEEMT WERELDWIJD AF, ZEKER OOK IN CHINA

In de eerste helft van het jaar nam de productie van aluminium iets af. U wilde er alles over weten, want dit artikel uit juli daarover werd dit jaar bijna het meest aangeklikt.

1. ECUADOR WIL MET NIEUWE KOPERMIJN GROOTMACHT OP DE WERELDMARKT WORDEN

De Chinezen komen! In dit geval naar Ecuador. Om daar een gloednieuwe kopermijn te openen die het land in vijf jaar tijd de grootste koperproducent moet maken. Of dit bewaarheid wordt valt nog te bezien. Zeker is wel, dat dit artikel een verrassende nummer 1 plek inneemt van meest gelezen Metaalkrant-artikelen in 2019.