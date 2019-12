Apple koopt eerste CO2-vrij aluminium

Tech-reus Apple kocht onlangs een eerste batch CO2-vrij geproduceerd aluminium. De leverancier van het materiaal is Elysis, een Canadese joint venture van alumiumproducenten Alcoa en Rio Tinto. Het aluminium zal deze maand vanuit een Alcoa-onderzoeksfaciliteit in Pittsburgh worden verscheept en worden gebruikt in Apple-producten, Apple geeft niet vrij in welke producten het aluminium wordt gebruikt.

De productie van aluminium – en dan specifiek het smeltproces – zorgt traditioneel voor veel CO2-uitstoot. “Al meer dan 130 jaar wordt aluminium – een materiaal dat veel consumenten dagelijks gebruiken – op dezelfde manier geproduceerd. Dat staat op het punt te veranderen”, aldus Apple.

Apple gebruikt aluminium behuizingen voor veel van zijn elektronica, waaronder iPhones, Apple Horloges en Mac-computers. Apple heeft vorig jaar Mac-modellen geĆÆntroduceerd die gebruik maken van gerecycled aluminium.

De joint venture Alcoa-Rio wil tegen 2024 een technologie op de markt brengen die gebruik maakt van een keramische anode om aluminium te maken en alleen zuurstof uitstraalt, waardoor de directe uitstoot van broeikasgassen bij het smeltproces wordt geƫlimineerd.