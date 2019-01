Ondernemers: hope for the best, prepare for the worst

Het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk over het wegstemmen van een Brexit-akkoord leidt tot teleurgestelde reacties uit het bedrijfsleven, in zowel Nederland als daarbuiten. De teneur is tweeledig: de politiek moet zich inzetten om in elk geval de datum van 29 maart proberen naar achteren te schuiven. Daarnaast is er een dringend advies aan ondernemingen om zich vanaf nu vol voor te gaan bereiden op het worst-case-scenario.

VNO-NCW en MKB Nederland: oproep aan overheden

Jacco Vonhof van MKB Nederland reageert geïrriteerd: “Veel van onze leden snappen er geen biet meer van waar we nu staan in dit trieste proces dat alleen verliezers lijkt te kennen. Terwijl handel is gebaat bij vertrouwen en stabiliteit. Enige wat je nu kan doen is uitgaan van een ‘no-deal’ en je daar op voorbereiden.” Vonhof roept bedrijven die dat nog niet gedaan hebben een Brexit Impact Scan uit te voeren en maatregelen te treffen: “Dan weet je wat je in ieder geval al wel kan doen ondanks alle onzekerheid, zoals je douanepapieren regelen of je logistieke risico’s in beeld brengen.”

Volgens MKB Nederland en VNO-NCW is het essentieel dat er voldoende tijd blijft voor bedrijven om zich voor te bereiden op Brexit. Nu een no-deal per 29 maart een reëel scenario dreigt te worden roepen zij samen de EU en het VK op om te kijken hoe de Brexit-datum kan worden opgeschoven, en willen dat de Nederlandse regering de crisis-voorbereiding verder intensiveert.

FME: nu voorbereiden

Ook FME – de ondernemersvereniging voor de technologische industrie – roept leden op nu echt in actie te komen. De uitslag van de stemming is volgens FME niet onverwacht, en betekent ook nog niet een definitieve ‘no-deal’. Maar bedrijven moeten de voorbereiding op dit scenario wel nu starten, ‘anders ben je te laat en sta je voor een dichte slagboom‘. FME organiseert een exclusieve bijeenkomst voor leden op 5 februari over ‘praktische Brexit voorbereidingen’.

Metaalunie pleit voor uitstel

De Metaalunie noemt de kans op een chaotische uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU ‘een stuk dichterbij gekomen’. Paul Verlinden, beleidssecretaris Internationaal Ondernemen van Koninklijke Metaalunie: “Dat zou een ramp zijn voor ondernemers die handel drijven in het Verenigd Koninkrijk en tegen tal van barrières op zullen lopen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van afhandeling douane en vertragingen in leveringen.” Veel ondernemers denken volgens Verlinden dat zij niet geraakt zullen worden door de Brexit maar ook hen beveelt hij van harte aan de Brexit impactscan te doen. “In korte tijd zie je wat de impact is voor jouw onderneming en nog belangrijker, wat je nu kunt doen om je voor te bereiden.”

Duitsers erg bezorgd

Bij de oosterburen lijkt de toon van de reacties bezorgder dan in Nederland. Zo belegde de machtige Duitse industriefederatie vandaag een persconferentie. Dieter Kempf, voorzitter van de BDI, vertelde dat de afwijzing van het Britse parlement van de terugtrekkingsovereenkomst “dramatisch” was. Een wanordelijke Brexit zou de economische groei in Duitsland raken en bedrijven “in de afgrond” laten staren. Kempf deed een directe oproep aan de Britse regering: “Het is de beurt aan het Verenigd Koninkrijk om in actie te komen. Het is de hoogste tijd dat de Britten ons duidelijk vertellen wat ze willen. Het moet voor iedereen daar duidelijk zijn dat het Verenigd Koninkrijk in een kwestie van weken een buitenland voor de EU zou kunnen worden. Dat zou betekenen dat een van onze naaste handelspartners achterop zou raken bij landen als Turkije, Zuid-Korea en Ghana als het gaat om akkoorden en regels die onze economische betrekkingen regelen.”

Opvallend is de mening van de overkoepelende handelskamer in Duitsland – Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Zij laten in verschillende reacties weten dat ze een ongeorganiseerde Brexit vreest, en dat ze hoopt dat er zowel in Europa als het VK naar ‘pragmatische oplossingen zal worden gekeken als dit scenario toch doorgaat’. Maar op een eventueel uitstel van dit scenario zit het DIHK in tegenstelling tot veel Nederlandse ondernemersvertegenwoordigers juist niet te wachten. “Beter een verschrikkelijk einde, dan een eindeloze verschrikking,” vertelde de voorzitter aan Britse journalisten.