Trump zet boetetarieven op Argentijns en Braziliaans aluminium en staal

Donald Trump zegt dat hij opdracht heeft gegeven om handelstarieven op te leggen voor al het staal en aluminium dat vanuit Brazilië en Argentinië naar de VS wordt verscheept. De Amerikaanse president kondigde de maatregelen aan op Twitter, omdat hij de Amerikaanse werkgelegenheid wil beschermen. Hij tweette: “Brazilië en Argentinië hebben de enorme devaluatie van hun munt voortgezet, wat niet goed is voor onze boeren. Daarom zal ik met onmiddellijke ingang de tarieven op al het staal en aluminium dat vanuit die landen naar de VS wordt verscheept, herstellen”.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Brazilië en Argentinië zijn niet de eerste landen te maken krijgen met Trumps importheffingen op metaal. Verreweg de grootste strijd voor de VS is de handelsoorlog met China. Sinds juli 2018 is er op miljarden dollars aan goederen van en door de beide landen door handelstarieven toegepast. De betrekkingen tussen de twee grootste economieën ter wereld zijn vorige week verslechterd, ondanks een aantal positieve onderhandelingsrondes. Hierdoor was juist de hoop op een zogenaamde “fase 1”-handelsovereenkomst om de spanningen af te koelen, weer teruggekomen. De VS staat echter momenteel op het punt om de tarieven tegen Peking medio december te verhogen als de vooruitgang achterblijft bij de verwachtingen.

Trump voert ook een handelsslag met de EU en heeft in oktober een tariefronde op in de EU geproduceerde goederen opgelegd als onderdeel van de strijd met de VS over de overheidssubsidies voor Airbus.