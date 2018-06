China profiteert maximaal van maatregelen tegen Rusal

De Chinese aluminiumindustrie profiteert maximaal van de Amerikaanse strafmaatregelen tegen de Russische fabrikant Rusal. Dat meldt de Financial Times vandaag. De aluminiumuitvoer uit China steeg vorige maand tot het hoogste niveau in drie jaar naar 485.000 ton. De sancties tegen Rusal, de op één na grootste aluminiumproducent ter wereld buiten China, zorgden voor een opleving van de markt. Handelaren hadden moeite om voldoende aluminium te kunnen leveren.

“China heeft duidelijk voordeel van de sancties uit de VS tegen de Russische aluminiumproducent Rusal gehaald, wat resulteerde in veel hogere aluminiumprijzen buiten China,” aldus analisten bij Commerzbank in de Financial Times. China Hongqiao, de grootste producent in het land, zei deze week dat het een financiering van 30 miljard yuan ($4,7 miljard) van de Industrial Bank heeft gekregen om zijn productiefaciliteiten te verbeteren.