Export van metalen naar de VS leed in 2018 nauwelijks onder handelsbeperkingen

In juni 2018 stelde de Verenigde Staten een importheffing in op ijzer en staal van 25 procent, en op aluminium van 10 procent. President Trump was persoonlijk verantwoordelijk voor deze maatregel. Hij beloofde al in de verkiezingsrace aan zijn kiezers dat hij met dergelijke heffingen zou proberen de in zijn ogen onrechtmatige ongelijkheid in de handelsbalans te bestrijden, en de eigen metaalindustrie te beschermen. Desondanks zorgden deze maatregelen niet voor een afname van de export naar de VS. In de periode juni-december 2018, nadat de maatregel van kracht werd, is de exportwaarde van ijzer en staal met 6 procent toegenomen. De Nederlandse export van aluminium naar de Verenigde Staten is met 45 miljoen euro beperkt. Dit meldt het CBS.

De metaalexporteurs liften mee op de toegenomen handel met Amerika in zijn algemeen. In 2018 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 23,7 miljard euro aan goederen naar de Verenigde Staten, 20 procent meer dan in 2017. De importwaarde van goederen uit de Verenigde Staten was 33,7 miljard euro, 9 procent meer dan een jaar eerder. Het handelstekort kwam uit op 10,0 miljard euro. Dat is 1,1 miljard euro lager dan in 2017.