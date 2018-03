“Binnen drie of vier maand zal de EU worden overspoeld door goedkoop aluminium”

Het effect van de importheffing op aluminium, die president Trump van de VS heeft afgekondigd, zal in de EU binnen drie tot vier maanden voelbaar zijn. Dit meldt Gerd Götz, voorzitter van de overkoepelende producentenvereniging European Aluminium. Tijdens een persconferentie in Brussel over de Section 232-tarieven zei Götz dat primair aluminium uit Rusland en het Midden Oosten – dat nu van de Amerikaanse markt wordt verdreven – vrijwel onmiddellijk zijn weg naar de EU gaat vinden. En binnen zes tot negen maanden kan Europa een toename van ongeveer 35% zien in halffabricaten van aluminium die eerder voor de VS waren bestemd.

“Het opleggen van tarieven op aluminium is een verkeerde maatregel en pakt niet het echte probleem aan dat we in de internationale aluminiummarkt zien – en dat is Chinese overcapaciteit en niets anders,” zo meent Götz.

De ontstane situatie is een potentiële handelscrisis voor Europa, zei Götz, maar hij voegde eraan toe dat “deze crisis ook kan worden gezien als een kans” om met de VS samen te werken om de wereldwijde overcapaciteit aan te pakken. “Europa zou met één stem moeten spreken en een duidelijk antwoord moeten formuleren. Het liefst willen we geen represailles die de situatie nog verder laat escaleren. Maar als de VS actie onderneemt moeten Europese landen schouder aan schouder hun aluminiumindustrie verdedigen door passende en gepaste maatregelen te nemen.”