EU landen steunen unaniem vergeldingsmaatregelen tegen Amerikaanse producten

De EU-landen hebben gisteren unaniem besloten om importheffingen af te kondigen tegen bepaalde Amerikaanse producten. Deze maatregel vormt een vergelding op de importheffing op Europees aluminium en staal, die sinds begin deze maand door de Amerikanen wordt geheven. De maatregel van de Europese Unie zal 2,8 miljard euro aan Amerikaanse goederen extra belasten met heffingen. Het gaat hierbij om onder meer sinaasappelsap, bourbon, jeans en motorfietsen uit de VS. De maatregelen van de EU moeten nog wel worden aangenomen door de Europese Commissie, maar dat zal naar verwachting geen obstakel zijn. Volgens persbureau Reuters is het aannemelijk dat tegen het eind van deze maand – uiterlijk begin juli – de vergeldingsmaatregelen tegen Amerikaanse producten van kracht zijn.

Amerikaanse verkiezingen

De producten waar de Europese maatregelen tegen zullen gelden, zijn niet willekeurig gekozen. Een groot deel daarvan komt uit staten, waar Trumps Republikeinse Partij een stevige voet aan de grond heeft. De hoop is dat kiezers in die staten bij de aankomende Midterm-verkiezingen in november (voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) Trump zullen straffen voor zijn economische beleid. Niet alleen de EU, maar ook Mexico en Canada hebben soortgelijke tegenmaatregelen afgekondigd, gericht tegen producten uit Republikeinse staten. Daarnaast is de EU een juridische procedure gestart tegen de VS bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO).