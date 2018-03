Geen importheffingen op Nederlands staal en aluminium

De Amerikanen sluiten de EU uit van hun maatregelen tegen dumping van staal en aluminium. Dat betekent dat er ook op Nederlandse export naar de VS geen heffingen worden geheven. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer maakte dit donderdag in de Senaat bekend. Naast de EU worden ook Argentinië, Brazilië, Australië en Zuid-Korea vrijgesteld. Het gaat – zo vertelde Lighthizer – wel om een voorlopige vrijstelling, die duurt zolang de EU en de VS nog in onderhandeling zijn.



Begin deze maand kondigde president Trump aan dat hij omwille van de nationale veiligheid die tarieven zou gaan invoeren. Deze aankondiging zorgde voor wereldwijde verontwaardiging. Vooral in de EU vond met dat men ten onrechte werd gestraft voor dumpingpraktijken vanuit China. Trump richt zijn vizier dan ook nog meer op China. De VS dreigen namelijk met extra importheffingen op Chinese producten, bovenop de al afgekondigde maatregelen. China op haar beurt overweegt nu eigen maatregelen: het land heeft een lijst van 128 Amerikaanse producten opgesteld waarvan mogelijk de importheffingen voor de VS worden verhoogd.

foto: IoSonoUnaFotoCamera